В центре Киева возле здания Офиса президента Украины обустраивают целую праздничную зону с новогодней елкой, большой каруселью, домиками и катком.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Елку под ОПУ привезли накануне. Стоит отметить, что это живая ель (в отличие от искусственной главной новогодней елки Украины, установленной на Софийской площади).

Сегодня елку под Офисом Владимира Зеленского уже украсили гирляндами.

Новшеством сегодняшнего дня является появление большой карусели прямо под окнами ОПУ (вчера ее еще не было).

Под зданием Офиса установили домики. Кроме того, там же продолжается обустройство зимнего катка.

Как ранее сообщало агентство “Укринформ” со ссылкой на информацию от Офиса президента, в этом году возле ОПУ на время новогодних праздников планируется организовать бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

“На площади возле Офиса президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых “Николай принимает друзей”. На ее территории будет размещаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны”, – проинформировали в ОПУ.

Воспользоваться катком можно будет бесплатно (коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания).

Кроме того, в праздничной зоне дети смогут написать и отправить письмо Святому Николаю.

Планируется, что праздничная площадка и фотозоны будут работать без выходных с 10:00 до 21:00.

В ОПУ заверили, что “локация будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий – обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами”. Количество посетителей планируют регулировать при входе.

В ОПУ сообщили, что новогодние аттракционы и декорации будут установлены “меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств”.

Торжественное открытие локации запланировано на День Святого Николая, 19 декабря.

В ОПУ отмечали, что в случае введения локдауна решение о работе площадки “будет принято с учетом карантинных ограничений”. Как известно, локдаун в Украине планируют ввести с 8 января 2021 года.