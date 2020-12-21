Сегодня, 21 декабря, под зданием Офиса Президента Украины начался митинг против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На акцию протеста, которая носит название “Стоп Шкарлет – не дадим уничтожить образование” собралось около 300 человек.

На протесты вышли студенты, ученые, родители, общественные активисты во многих городах Украины. Акцию организуют студенческие и молодежные общественные организации Украины. Среди организаторов акции является Фонд региональных инициатив, Украинская ассоциация студентов, а также Студенческая коллегия Национального университета “Киево-Могилянская академия”.

В руках они держали плакат с надписью “Да назначьте уже Януковича премьером!”, “Не мое образование”, “министерство плагиата и украинофобии”, “Плагиатор”.

Протестующие требовали от премьера и Верховной Рады увольнение новоизбранного министра.