Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На акцию протеста, которая носит название “Стоп Шкарлет – не дадим уничтожить образование” собралось около 300 человек.
На протесты вышли студенты, ученые, родители, общественные активисты во многих городах Украины. Акцию организуют студенческие и молодежные общественные организации Украины. Среди организаторов акции является Фонд региональных инициатив, Украинская ассоциация студентов, а также Студенческая коллегия Национального университета “Киево-Могилянская академия”.
В руках они держали плакат с надписью “Да назначьте уже Януковича премьером!”, “Не мое образование”, “министерство плагиата и украинофобии”, “Плагиатор”.
Протестующие требовали от премьера и Верховной Рады увольнение новоизбранного министра.
- Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
- Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
- В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
- Сегодня после совещания фракций спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным кнопкодавством при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования.
- Студенты сразу нескольких украинских вузов планируют выйти на акцию протеста под Офис президента Украины из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.