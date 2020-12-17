Новогоднюю елку под зданием Офиса президента на Банковой уже нарядили. Приготовление катка и праздничной зоны продолжается.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На днях на Банковой начали обустраивать зону к новогодним и рождественским праздникам. Ранее привезли елку. Примечательно, что это живая елка (в отличие от искусственной главной новогодней елки Украины, установленной на Софийской площади). Теперь елку нарядили.

Перед минувшими выходными прямо под окнами Офиса появилась большая карусель. Впоследствии залили каток, а в окнах Офиса появились небольшие елки. Теперь на всех деревьях в праздничной зоне засияли огни.

Зажгли огни и ярмарочные домики.

В праздничной зоне разместили декоративные световые композиции.

Также под ОПУ были замечены праздничное авто “Укрпочты” и большой экран.