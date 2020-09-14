Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, граждане пришли к парламентариям со следующими четкими требованиями:
Создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу “вагнеровцев”.
Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, председателя СБУ и командования ВСУ относительно ситуации с так называемыми перемирием и общим с представителями “ДНР” инспекцией позиций Вооруженных сил Украины.
Создать временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.
Рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины “Об обращении к Президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекту закона о ликвидации Окружного административного суда г.. Киева”.
На площади перед парламентом собралось около 200 митингующих.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Ян Доброносов, #Буквы