Об этом рассказывают #Буквы.

Организовала акцию партия “Демократична сокира”.

По словам организаторов, в парламенте есть два закоропроекта: “нормальный и от “Слуг народа”. В “Демсокире” считают, что парламентарии проголосуют за проект закона №4335.

Участники немногочисленного митинга развернули длинный баннер с названием протеста. Также они держали в руках плакаты “Оружие – для граждан, а не кормушка для Авакова”, “Литва, Молодова, Грузия, Эстония. Украина?”.

Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия Демсокира_оборот оружия

Фото: #Буквы