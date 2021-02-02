Сегодня в повестке дня Верховной Рады значится законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Именно поэтому под стенами Парламента прошла акция с требованием сделать свободным для украинцев доступ к оружию.

Об этом рассказывают #Буквы.

Организовала акцию партия “Демократична сокира”.

По словам организаторов, в парламенте есть два закоропроекта: “нормальный и от “Слуг народа”. В “Демсокире” считают, что парламентарии проголосуют за проект закона №4335.

Участники немногочисленного митинга развернули длинный баннер с названием протеста. Также они держали в руках плакаты “Оружие – для граждан, а не кормушка для Авакова”, “Литва, Молодова, Грузия, Эстония. Украина?”.

Фото: #Буквы