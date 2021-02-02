Об этом рассказывают #Буквы.
Организовала акцию партия “Демократична сокира”.
По словам организаторов, в парламенте есть два закоропроекта: “нормальный и от “Слуг народа”. В “Демсокире” считают, что парламентарии проголосуют за проект закона №4335.
Участники немногочисленного митинга развернули длинный баннер с названием протеста. Также они держали в руках плакаты “Оружие – для граждан, а не кормушка для Авакова”, “Литва, Молодова, Грузия, Эстония. Украина?”.
Фото: #Буквы
- Ранее политическая партия “Демократическая сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.