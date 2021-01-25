Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Среди участников концерта-митинга: певец Тарас Тополя, лидер группы “Друга ріка” Валерий Харчишин, “Дизель” с Green Grey, Олег “Фагот” Михайлюта, Павленко Екатерина из группы Go_A, композитор Александр Злотник, певица ЭКА и другие.
Фото: #Буквы
По словам Валерия Харчишина, в Украине имущественные права артистов обычно не защищены, поэтому они требуют от Верховной Рады “изменить те архаичные правила в законе об авторских правах”.
Певец отметил, что самая их требование – обеспечить украинским авторам и правообладателям право на личную опеку своими имущественными правами.
Видео-трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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