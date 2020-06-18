Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, у Парламента собрались активисты, которые принесли с собой плакаты, а также пытались подогнать к зданию автомобиль с колонками.
Однако автомобиль к Раде не пропускали. Поэтому народному депутату от фракции “Голоса” Соломии Бобровской пришлось сесть за руль и привезти автомобиль.
Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 5 июня по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
- В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли полицейский автомобиль.
- 17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился передать для рассмотрения в Парламент постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.