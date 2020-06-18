Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, у Парламента собрались активисты, которые принесли с собой плакаты, а также пытались подогнать к зданию автомобиль с колонками.

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Однако автомобиль к Раде не пропускали. Поэтому народному депутату от фракции “Голоса” Соломии Бобровской пришлось сесть за руль и привезти автомобиль.

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Акция за отставку Авакова

Фото: #Буквы

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Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.