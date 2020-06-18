Сегодня, 18 июня, под Верховной Радой Украины снова проходит акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, у Парламента собрались активисты, которые принесли с собой плакаты, а также пытались подогнать к зданию автомобиль с колонками.

Однако автомобиль к Раде не пропускали. Поэтому народному депутату от фракции “Голоса” Соломии Бобровской пришлось сесть за руль и привезти автомобиль.

Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.