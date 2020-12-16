Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В среду, 16 декабря, несколько десятков протестующих собрались под зданием парламента, чтобы выразить свое несогласие с уровнем финансирования медицины.

Среди участников акции были представители ОО “Медицинское движение “Будь как Нина”. В их поддержку пришли также активисты спортивной организации “Начну с себя”.

Протестующие держали плакаты, на которых были призывы к власти увеличить расходы госбюджета на медицину, выплачивать должным образом компенсации в случае заболевания медика COVID-19 во время работы и др.

Одновременно в Сети начали распространять видеоролики с обращениями врачей, которые рассказывают о низком уровне оплаты труда и требуют от властей повышения зарплат.

Как извещалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета. В проект госбюджета, предложенном ко второму чтению, предусмотрено увеличение расходов на аппараты Верховной Рады и Министерства внутренних дел, а также на Офис генпрокурора.

На Национальную службу здоровья предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, не будет достаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.

Расходы на МОЗ в обновленном проект бюджета составляют 159 млрд гривен (это на 4 млрд больше, чем предлагали для первого чтения). Глава министерства Максим Степанов заявлял, что будет требовать почти вдвое больше, однако участия в обсуждении проекта бюджета в парламенте не принимал.

15 декабря Верховная Рада на заседании приняла во втором чтении и в целом проект госбюджета с теми же показателями.