Недалеко от Киева возле Житомирской трассы находится "украинский Диснейленд".

Декорации в стиле Диснеевского замка были сооружены на киностудии Victoria Film Studios.

На производственной территории киностудии можно встретить “Чужого” и “Хищника” из одноименных фильмов, а также боевой автомобиль “безумного Макса”, “призрачного гонщика” и трон из популярного сериала “Игра престолов”.

“Украинский Диснейленд” находится около села села Гуровщина, что в 20 километрах по Житомирской трассе от административной границы Киева.