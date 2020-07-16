Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Митингующие требуют продлить мораторий на действие закона о взыскании имущества, которое определили в качестве залога в валютном кредитовании.
На митинг съехались люди из разных регионов Украины – они являются заемщиками валютных кредитов, которые брали еще в 2006, 2007 годах. С того момента курс вырос в пять раз.
Люди требуют, чтобы коллекторы не выселяли их из жилья, а еще хотят, чтобы президент Зеленский предоставил им право “первой руки” – право самим выкупить право требования за свой кредит, а это сумма значительно меньшая.
Митинг не многочисленный – около 50 человек.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
- В январе 2016 года Верховная Рада Украины окончательно отменила ранее принятый законопроект № 1558-1 “О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте”, который ветировал Президент Петр Порошенко. Законом также вводился мораторий на взыскание имущества в течение двух лет.