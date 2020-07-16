Сегодня, 16 июля, под стенами Офиса президента собрался "финансовый майдан", участники которого просят не изымать у заемщиков банка имущество.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митингующие требуют продлить мораторий на действие закона о взыскании имущества, которое определили в качестве залога в валютном кредитовании.

На митинг съехались люди из разных регионов Украины – они являются заемщиками валютных кредитов, которые брали еще в 2006, 2007 годах. С того момента курс вырос в пять раз.

Люди требуют, чтобы коллекторы не выселяли их из жилья, а еще хотят, чтобы президент Зеленский предоставил им право “первой руки” – право самим выкупить право требования за свой кредит, а это сумма значительно меньшая.

Митинг не многочисленный – около 50 человек.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы