Под Печерским судом собираются сторонники Порошенко и силовики

Сегодня, 18 июня, под здание Печерского райсуда Киева приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко. Также стягиваются силы полиции для охраны правопорядка.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Перед главным входом в здание участники акции установили огромный телеэкран, подсоединяют аппаратуру.

Также вдоль аллеи устанавливают палатки с символикой партии Петра Порошенко “Европейской Солидарности”.

Сейчас перед судом собралось около 500 человек.

Для охраны правопорядка под здание суда стянули автобусы и грузовики с силовиками.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что заседание назначено на 15:00. По словам адвокатов пятого Президента, Порошенко будет присутствовать в суде, несмотря на то, что у него недавно умер отец.