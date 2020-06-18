Covid-19 Украина

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Под Печерским судом собираются сторонники Порошенко и силовики

Сегодня, 18 июня, под здание Печерского райсуда Киева приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко. Также стягиваются силы полиции для охраны правопорядка.

Четверг, 18 июня 2020, 14:17

Суд над Порошенко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Перед главным входом в здание участники акции установили огромный телеэкран, подсоединяют аппаратуру.

Также вдоль аллеи устанавливают палатки с символикой партии Петра Порошенко “Европейской Солидарности”.

Сейчас перед судом собралось около 500 человек.

Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко

Для охраны правопорядка под здание суда стянули автобусы и грузовики с силовиками.

Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко Печерский суд_Порошенко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что заседание назначено на 15:00. По словам адвокатов пятого Президента, Порошенко будет присутствовать в суде, несмотря на то, что у него недавно умер отец.

  • Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд. Похороны Алексея Порошенко перенесены на пятницу, 19 июня.
  • Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.

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