Под Печерским судом собираются сторонники Порошенко и силовики

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Перед главным входом в здание участники акции установили огромный телеэкран, подсоединяют аппаратуру.
Также вдоль аллеи устанавливают палатки с символикой партии Петра Порошенко “Европейской Солидарности”.
Сейчас перед судом собралось около 500 человек.
Для охраны правопорядка под здание суда стянули автобусы и грузовики с силовиками.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Напомним, что заседание назначено на 15:00. По словам адвокатов пятого Президента, Порошенко будет присутствовать в суде, несмотря на то, что у него недавно умер отец.
- Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд. Похороны Алексея Порошенко перенесены на пятницу, 19 июня.
- Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.