Сегодня, 16 июня, под стенами Верховной Рады на митинг собрались инвесторы киевских и пригородных новостроек. Люди считают себя обманутыми застройщиками.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Судя по баннерам, которые держат митингующие, они требуют решить проблему с ЖК “Демеевский квартал”, который сейчас находится под арестом, а люди-инвесторы должны платить большую квартплату, так как сам комплекс не сдан в эксплуатацию.

Среди участников также присутствуют инвесторы ирпенского ЖК “Благодатный”. В этом жилом комплексе не сданы в эксплуатацию дома и более 1000 семей не могут въехать в свои квартиры.

С некоторыми митингующими пообщался народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский.

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы