Сегодня, 17 июня, под стенами Верховной Рады проходит митинг "против наступления на украинское пространство".

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

По словам митингующих, своей акцией они хотят показать, что любое наступление на украинский язык будет остановлено.

На акции присутствовал народный депутат от “Евросолидарности” и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в нынешнем созыве есть очень много народных депутатов с пророссийскими взглядами.

“Мы уже третий раз за период карантина пытаемся рассматривать абсолютно ненужный законопроект депутата Максима Бужанского (“Слуга народа”), который пытается сорвать переход русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября этого года. У нас есть информация от Министерства образования, что уже все готово для перехода этих школ на украинский язык. Я очень надеюсь, что сегодня комитет Верховной Рады не поддержит законопроект Бужанского”, – подчеркнул Вятрович.

По его словам, позицию фракции “Евросолидарности” относительно законопроекта Бужанского поддерживают нардепы от “Голоса”, частично от “Слуги народа” и “Батькивщины”.

А участники акции в свою очередь показали театральное действие с участием “Януковича”, “Зеленского” и “Пореченкова”.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы