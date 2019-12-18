Об этом сообщают #Буквы.

Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией.

На площади люди стоят с флагами ВО “Свобода”, “Национального корпуса”, Аграрного союза Украины, партии “Батькивщина” и другими.

По сравнению со вчерашним днем – все очень спокойно.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.