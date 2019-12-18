Об этом сообщают #Буквы.
Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией.
На площади люди стоят с флагами ВО “Свобода”, “Национального корпуса”, Аграрного союза Украины, партии “Батькивщина” и другими.
По сравнению со вчерашним днем – все очень спокойно.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.
- 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста, произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы опубликовали видео стычек.
- Позже в тот же день столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.
- Лидер “Национального корпуса” и экс-командир добровольческого полка “Азов” Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Верховной Радой будет бессрочной.