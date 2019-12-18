Сегодня с утра, 18 декабря, на площади возле Верховной Рады возобновился митинг против продажи земли, который днем ранее перерос в столкновения с полицией.

Об этом сообщают #Буквы.

Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией.

На площади люди стоят с флагами ВО “Свобода”, “Национального корпуса”, Аграрного союза Украины, партии “Батькивщина” и другими.

По сравнению со вчерашним днем – все очень спокойно.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.