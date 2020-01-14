Под Радой протестуют охотники и фермеры

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, аграрии выступают против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Они принесли с собой плакаты с надписями:
“Долой земельных барыг!”, “Не торгуйте родной землей”, “Продадим землю – потеряем будущее”, “Защитите фермеров” и другие.
Следует отметить, что часть из активистов перекрыли дорогу на улицах Грушевского и Петровской.
Активісти блокують проїзд авто біля стадіону ім. Лобановського.
#Букви не змогли розібратися – то аграрії чи мисливці, але виглядає кріпово. Допомагайте!
Опубликовано Букви Вторник, 14 января 2020 г.
Кроме того, охотники не поддерживают законопроект № 2232, который предусматривает внесение изменений в законодательство, касающихся подготовки собак к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных.
В данном законопроекте отмечается, что методы работы, которые сейчас практикуются при подготовке собак охотничьих пород и ловчих птиц к охоте в Украине, не отвечают требованиям гуманного и развитого общества. Документом предлагается изменить эту систему, а также установить административную ответственность за подготовку собак незаконными методами.
Митингующие заявляют, что “не подготовленная собака – это смертник на охоте”. Они подчеркивают, что бешенство не лечится и требуют отозвать законопроект № 2232.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.