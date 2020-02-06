Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Среди участников акции – представители политических партий ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина”, Национального корпуса и аграрии.
Участники акции держат в руках флаги партий и движений и выражают протест против законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” (№2178-10).
Также протестующие скандировали “Ганьба!”.
Под стенами Парламента установлена сцена, с которой время от времени выступают участники протеста.
Здание ВР и периметр Мариинского парка оцепили правоохранители, которые следят за соблюдением порядка.
- Сегодня Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На утреннем заседании уже дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.