Сегодня под стенами Верховной Рады Украины проходит акция протеста против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Среди участников акции – представители политических партий ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина”, Национального корпуса и аграрии.

Участники акции держат в руках флаги партий и движений и выражают протест против законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” (№2178-10).

Также протестующие скандировали “Ганьба!”.

Под стенами Парламента установлена сцена, с которой время от времени выступают участники протеста.

Здание ВР и периметр Мариинского парка оцепили правоохранители, которые следят за соблюдением порядка.