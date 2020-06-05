Об этом сообщают #Буквы.

В 9 утра под стенами Рады началась акция протеста “Прочь Авакова”. Сегодня министр внутренних дел выступит в Парламенте в ходе часа вопросов к Правительству.

В 10 утра к акции протеста присоединились представители “Правого сектора”.

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Протестующие утверждают, что деятельность Авакова полностью противоречит украинскому законодательству и принципам законности и моральности.

Они требуют отставки Авакова, начать против него расследование и открыть уголовное дело по поводу всех незаконных действий и злоупотреблений служебными полномочиями с его стороны.

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова

Акция протеста за отставку Арсена Авакова