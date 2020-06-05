Об этом сообщают #Буквы.
В 9 утра под стенами Рады началась акция протеста “Прочь Авакова”. Сегодня министр внутренних дел выступит в Парламенте в ходе часа вопросов к Правительству.
В 10 утра к акции протеста присоединились представители “Правого сектора”.
Протестующие утверждают, что деятельность Авакова полностью противоречит украинскому законодательству и принципам законности и моральности.
Они требуют отставки Авакова, начать против него расследование и открыть уголовное дело по поводу всех незаконных действий и злоупотреблений служебными полномочиями с его стороны.