5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

Об этом сообщают #Буквы.

В 9 утра под стенами Рады началась акция протеста “Прочь Авакова”. Сегодня министр внутренних дел выступит в Парламенте в ходе часа вопросов к Правительству.

В 10 утра к акции протеста присоединились представители “Правого сектора”.

Протестующие утверждают, что деятельность Авакова полностью противоречит украинскому законодательству и принципам законности и моральности.

Они требуют отставки Авакова, начать против него расследование и открыть уголовное дело по поводу всех незаконных действий и злоупотреблений служебными полномочиями с его стороны.