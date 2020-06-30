Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На митинг собралось около 500 человек.
Кроме того, участники акции протеста также требуют от Верховной Рады отказаться от принятия закона “О труде” №2681 авторства “слуг народа”.
Также члены профсоюзов требуют:
исключить из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.
сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия медучреждений, увольнение медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда во время эпидемии COVID-19.
Фото: Богдан Бортаков, #Буквы
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- Позже она назвала реакцию общества на ее слова – “буллингом”.
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