Сегодня, 30 июня, на площади перед Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют отставки народного депутата от "Слуги народа" и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На митинг собралось около 500 человек.

Кроме того, участники акции протеста также требуют от Верховной Рады отказаться от принятия закона “О труде” №2681 авторства “слуг народа”.

Также члены профсоюзов требуют:

исключить из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.

сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия медучреждений, увольнение медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда во время эпидемии COVID-19.

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы