Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митингующие недовольны длительными простоями на украинской границе в связи с якобы недостаточным количеством разрешений на международные автоперевозки. Также на акцию подъехало несколько автобусов.

Люди держат в руках плакаты: “Требуем ответа”, “Погорелого в отставку”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Стоит отметить, что к митингующим вышел министр Криклий и заявил, что все предложения перевозчиков по выдаче разрешений на автоперевозки будут рассмотрены, после чего будет проведено заседание комиссии и приняты предложенные изменения.

“Мы договорились о том, что до пятницы включительно все эти предложения прорабатываются, чтобы не было так, что одним подходят, а другим не подходят. И у нас появится такая же, альтернативная, акцию от других перевозчиков. На понедельник мы готовы или на пятницу даже, если вы раньше предоставите согласования с этими позициями. Проводим заседание комиссии и, собственно, вносим те изменения”, – сказал министр Криклий.