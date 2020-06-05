В пятницу днем, 5 июня, под зданием Кабинета Министров в Киеве прошла акция протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и против полицейского произвола в стране.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митинг под названием “Против полицейского произвола в Украине” организовали “KyivPride”, Украинский Хельсинский союз по правам человека и “Центр Гражданских Свобод”.

Под зданием КМУ собрались десятки протестующих. Они держали плакаты с надписями: “Больше ментов – меньше порядка”, “Полиция насилует и убивает”, “Слишком много мусора”, “Авакова в отставку! Зло должно быть наказано!” и другими.

В акции, среди прочих, принимали участие представители ЛГБТ-сообщества. Также возле Кабмина можно было заметить бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.

По периметру протестующих окружали силовики. Акция прошла без провокаций.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

В Facebook организаторы протеста выдвинули три требования к Кабмину:

• возобновить реформу органов внутренних дел для “построения полиции как сервисной службы, приоритетным направлением которой является служение нуждам граждан”;

• обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования гражданских активистов, журналистов, а также представителей дискриминированных групп (в частности, ЛГБТ-сообщества, ромов и т.д.);

• внедрить практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, сделанных в ходе общественного контроля над полицией.

“Как граждане своего государства, мы хотим видеть Украину правовой и безопасной страной для каждого и каждой без исключения: женщин, детей, различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, разного этноса и религиозных убеждений. Всему этому не дает сбыться системный произвол, безнаказанность и коррумпированность полиции в Украине”, – говорится в заявлении организаторов.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы