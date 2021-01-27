В Киеве возле Министерства образования и науки Украины сегодня открыли инсталляцию "Взгляд в прошлое", посвященную памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Автором инсталляции “Взгляд в прошлое” является художница и архитектор Анна Камишан.

Это два каменных валуны, в которые вмонтирован монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, который осенью 1941 года совершил серию цветных снимков в оккупированном Киеве.

“Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которые нацисты совершили в Бабьем Яру. Заглянув в вмурованы в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад”, – говорится в сообщении Киевской государственной городской администрации.

Инсталляция на проспекте Победы в Киеве является частью серии объектов “Взгляд в прошлое”. Осенью 2020 в Бабьем Яру были установлены еще четыре подобные объекты.

Напомним, что в течение двух дней – 29-30 сентября 1941 года – в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 000 евреев. Всего в ходе оккупации погибло от 70 до 100 000 человек.