Корреспондент #Букв побывал в ботсаду.
Сад сирени (Сирингарий) уже давно стал своеобразной визитной карточкой ботанического сада.
Строительство Сирингария началось в 1948 году, его площадь составляет 2,45 га. Из высочайшей точки сада сиреней открывается захватывающая панорама Днепра и Заднепровских далей, Видубецького монастыря.
В предыдущие годы в период цветения сирени в саду было просто не протолкнуться.
Рядом с сиренью хорошо уживается древовидный пион.
В горном саду все еще цветет яркая форзиция.
Рясно цветут каштаны.
Посетителей в ботсаду нет – аллеи пустые.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
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