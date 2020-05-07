Корреспондент #Букв побывал в ботсаду.

Сад сирени (Сирингарий) уже давно стал своеобразной визитной карточкой ботанического сада.

Строительство Сирингария началось в 1948 году, его площадь составляет 2,45 га. Из высочайшей точки сада сиреней открывается захватывающая панорама Днепра и Заднепровских далей, Видубецького монастыря.

В предыдущие годы в период цветения сирени в саду было просто не протолкнуться.

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Рядом с сиренью хорошо уживается древовидный пион.

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В горном саду все еще цветет яркая форзиция.

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Рясно цветут каштаны.

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Посетителей в ботсаду нет – аллеи пустые.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы