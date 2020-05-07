В Киевском ботсаду им. Гришко уже вовсю цветут пионы, сирень, каштаны. Тем не менее насладиться киевлянам этой красотой нельзя, так как все еще действует запрет на посещение скверов, парков и лесопарковых зон. Эти меры были предприняты для того, чтобы обезопасить людей от COVID-19.

Корреспондент #Букв побывал в ботсаду.

Сад сирени (Сирингарий) уже давно стал своеобразной визитной карточкой ботанического сада.

Строительство Сирингария началось в 1948 году, его площадь составляет 2,45 га. Из высочайшей точки сада сиреней открывается захватывающая панорама Днепра и Заднепровских далей, Видубецького монастыря.

В предыдущие годы в период цветения сирени в саду было просто не протолкнуться.

Рядом с сиренью хорошо уживается древовидный пион.

В горном саду все еще цветет яркая форзиция.

Рясно цветут каштаны.

Посетителей в ботсаду нет – аллеи пустые.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы