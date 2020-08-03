Территорию возле бизнес-центра "Леонардо", куда несколько часов назад неизвестный мужчина зашел со взрывчаткой в помещение "Универсал Банка", окружили.

Об этом сообщают #Буквы.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пока неизвестны требования мужчины. Так же неизвестно, настоящая ли у него взрывчатка.

На прилегающей к бизнес-центру улице перекрыли движение автомобилей, на месте находятся пожарные и медики. Кроме того, есть силовики СБУ.

Антон Геращенко сообщил, что сейчас выбрана стратегия переговоров с террористом.

Фото: #Буквы