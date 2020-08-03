Об этом сообщают #Буквы.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пока неизвестны требования мужчины. Так же неизвестно, настоящая ли у него взрывчатка.
На прилегающей к бизнес-центру улице перекрыли движение автомобилей, на месте находятся пожарные и медики. Кроме того, есть силовики СБУ.
Антон Геращенко сообщил, что сейчас выбрана стратегия переговоров с террористом.
Фото: #Буквы
- Сегодня, 3 августа, неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.