Возле здания Верховной Рады и на улице Грушевского продолжаются столкновения. Полиция оттеснила часть людей от сцены возле Рады в Мариинский парк и задержала несколько человек.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На улице Грушевского произошли столкновения полиции с представителями “Национального корпуса”. Сколько задержанных и пострадавших пока неизвестно. Задержанных садят в автозак, но через некоторое время отпускают.

После того, как лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий подошел к правоохранителям поговорить, стычки утихли.

В пресс-службе полиции Киева рассказали, что правоохранители демонтировали все палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление. После получения показаний, их действиям будет дана правовая оценка.