Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На улице Грушевского произошли столкновения полиции с представителями “Национального корпуса”. Сколько задержанных и пострадавших пока неизвестно. Задержанных садят в автозак, но через некоторое время отпускают.
После того, как лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий подошел к правоохранителям поговорить, стычки утихли.
В пресс-службе полиции Киева рассказали, что правоохранители демонтировали все палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление. После получения показаний, их действиям будет дана правовая оценка.
- Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста, произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы опубликовали видео стычек.
- Столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.