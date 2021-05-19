Порошенко зустрівся з Андрієм «Ріффмастером» Антоненком (фото)

Про це повідомляє пресслужба партії.

Як відомо, після рішення суду про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував “Ріффмастеру” і домовився про зустріч.

“Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання”, – говорить Порошенко.

“Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ…”. Гімн Сил спеціальних операцій вивчили вже всі українці. Цей гімн ми вже на всіх днях народженнях співаємо”, – розповідає лідер “ЄС”.

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, за це відповідатимуть.

“Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за ґрати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини”, – нагадав п’ятий президент.

“Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу нумо домовмося, щоб ми це зробили на вулиці й у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає”, – наголосив Петро Порошенко.

Як сповіщалося, у п’ятницю, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.