15 ноября на Софийской площади состоялась правозащитная акция "Порожні стільці" - в поддержку украинских политзаключенных Кремля, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Именно 15 ноября мир отмечает День заключенного писателя или День пустых стульев.

Именно пустые стулья символизируют авторов, которые не могут быть рядом с нами из-за заключения, преследования или даже насильственной смерти.

Организаторами события в Киеве является украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.

Своей целью организаторы акции называют напоминание мировому сообществу о делах украинском, которые являются незаконно заключены в России или в аннексирована Крыму.

Участие в акции приняли: писатели Андрей Курков, Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитеблаев, музыканты музыканты Александр Сидоренко (Фоззи, ТНМК), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

Фото: #Буквы