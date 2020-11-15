Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Именно 15 ноября мир отмечает День заключенного писателя или День пустых стульев.
Именно пустые стулья символизируют авторов, которые не могут быть рядом с нами из-за заключения, преследования или даже насильственной смерти.
Организаторами события в Киеве является украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.
Своей целью организаторы акции называют напоминание мировому сообществу о делах украинском, которые являются незаконно заключены в России или в аннексирована Крыму.
Участие в акции приняли: писатели Андрей Курков, Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитеблаев, музыканты музыканты Александр Сидоренко (Фоззи, ТНМК), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.
Фото: #Буквы
- Кабинет Министров Украины на заседании создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, находящихся в Российской Федерации.