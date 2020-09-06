#Буквы показывают, как выглядят позиция после обстрела.
Сегодня ночью боевиками были обстреляны позиции украинских военнослужащих вблизи города Курахово, что в Марьинском районе Донецкой области.
После обстрела вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого продолжалась с 3 часов ночи до 17 часов вечера воскресенья.
В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил легкие ранения.
Ранее в штабе сообщали, что пророссийские боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, которая находится в 30 километрах от Курахово.
- Напомним, 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области).
- Из-за этого заявления Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
- Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.