В ночь с 5 на 6 сентября незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Операции объединенных сил в Донецкой области. Вследствие обстрелов вспыхнул пожар.

#Буквы показывают, как выглядят позиция после обстрела.

Сегодня ночью боевиками были обстреляны позиции украинских военнослужащих вблизи города Курахово, что в Марьинском районе Донецкой области.

После обстрела вспыхнул масштабный пожар, ликвидация которого продолжалась с 3 часов ночи до 17 часов вечера воскресенья.

В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил легкие ранения.

Ранее в штабе сообщали, что пророссийские боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, которая находится в 30 километрах от Курахово.