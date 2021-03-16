В Украине растет количество больных коронавирусом. В некоторых регионах больницы загружены - не хватает койкомест. А народные депутаты продолжают игнорировать превентивные меры, как, например, ношение масок.

#Буквы понаблюдали за нардепами в сессионном зале.

Некоторые из нардепов хотя и пришли в маске, однако не желают носить как следует.

Народный депутат от “Оппозиционного платформы – За життя” Вадим Рабинович.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко довольно часто позволяет себе приходить в Парламент без маски.

Без маски “слуга народа” Ирина Верещук.

Андрей Одарченко, “Слуга народу”.

Савченко Ольга (от “Слуги народа”) также находится в сессионном зале без маски.

Стоит отметить, что время от времени почти все депутаты снимают маски.

Между тем, пока в сессионном зале игнорируют масочный режим, народные депутаты продолжают болеть.

Фото: #Буквы