#Буквы понаблюдали за нардепами в сессионном зале.

Некоторые из нардепов хотя и пришли в маске, однако не желают носить как следует.

масочный режим_нардепы

Народный депутат от “Оппозиционного платформы – За життя” Вадим Рабинович.

Рабинович

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко довольно часто позволяет себе приходить в Парламент без маски.

масочный режим_нардепы

масочный режим_нардепы

Без маски “слуга народа” Ирина Верещук.

масочный режим_нардепы

масочный режим_нардепымасочный режим_нардепы

масочный режим_нардепы

Андрей Одарченко, “Слуга народу”.

масочный режим_нардепы масочный режим_нардепы масочный режим_нардепы

Савченко Ольга (от “Слуги народа”) также находится в сессионном зале без маски.

масочный режим_нардепы масочный режим_нардепы

Стоит отметить, что время от времени почти все депутаты снимают маски.

масочный режим_нардепы масочный режим_нардепы

масочный режим_нардепы масочный режим_нардепы

Между тем, пока в сессионном зале игнорируют масочный режим, народные депутаты продолжают болеть.

Фото: #Буквы

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