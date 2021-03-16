#Буквы понаблюдали за нардепами в сессионном зале.
Некоторые из нардепов хотя и пришли в маске, однако не желают носить как следует.
Народный депутат от “Оппозиционного платформы – За життя” Вадим Рабинович.
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко довольно часто позволяет себе приходить в Парламент без маски.
Без маски “слуга народа” Ирина Верещук.
Андрей Одарченко, “Слуга народу”.
Савченко Ольга (от “Слуги народа”) также находится в сессионном зале без маски.
Стоит отметить, что время от времени почти все депутаты снимают маски.
Между тем, пока в сессионном зале игнорируют масочный режим, народные депутаты продолжают болеть.
Фото: #Буквы
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Во Львове из-за быстрого роста количества больных коронавирусом COVID-19 развернуты дополнительные госпитали.