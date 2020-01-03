Спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.

Об этом сообщает Business Insider.

Спутник Himawari-8 был запущен в октябре 2014 года.

Его нынешнее местоположение – на орбите в районе Австралии примерно в 35 тыс. километрах над Землей.

Каждые десять минут он делает снимки и передает их в режиме реального времени.

На снимках видны очаги возгорания на материке, а также дымовой шлейф, поднимающийся и распространяющийся вплоть до Новой Зеландии.

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 18 человек.