Об этом сообщили в управлении по правам человека Организации Объединенных Наций, передает The Associated Press.
“По сообщениям, гибель людей произошла в результате применения боевых патронов по толпам людей в Янгоне, Давэе, Мандалае, Миеке, Баго и Пококку”, – заявили в ООН.
Также в Организации добавили, что силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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“Мы решительно осуждаем эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призываем военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих”, – отметил пресс-секретарь управления ООН по правам человека Равин Шамдасани.
- В понедельник, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”.