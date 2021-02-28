В Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов. В результате как минимум 18 человек погибли, еще 30 были ранены.

Об этом сообщили в управлении по правам человека Организации Объединенных Наций, передает The Associated Press.

“По сообщениям, гибель людей произошла в результате применения боевых патронов по толпам людей в Янгоне, Давэе, Мандалае, Миеке, Баго и Пококку”, – заявили в ООН.

Также в Организации добавили, что силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Фото: АР

“Мы решительно осуждаем эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призываем военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих”, – отметил пресс-секретарь управления ООН по правам человека Равин Шамдасани.