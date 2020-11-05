В Вашингтоне (округ Колумбия, США) сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена устроили вечеринку под Белым домом.

Об этом сообщают #Буквы.

В Вашингтоне со значительным отрывом выборы выиграл представитель Демократической партии Джо Байден. За него проголосовали 93,4% граждан. Свои голоса за Трампа отдали всего 5,2% избирателей, а это менее 14,5 тысяч человек.

В основном, на акциях сторонники Байдена. Они проходят мирно.

Несмотря на это, правоохранители задержали троих демонстрантов.

Протестующие собрались около Белого дома сразу же после завершения голосования.



За все время произошло лишь два незначительных столкновения.

В среду, 4 ноября, в Вашингтоне (США) у Белого дома совершили нападение с ножом. В результате инцидента пострадали четыре человека.