Об этом сообщают #Буквы.
В Вашингтоне со значительным отрывом выборы выиграл представитель Демократической партии Джо Байден. За него проголосовали 93,4% граждан. Свои голоса за Трампа отдали всего 5,2% избирателей, а это менее 14,5 тысяч человек.
В основном, на акциях сторонники Байдена. Они проходят мирно.
Несмотря на это, правоохранители задержали троих демонстрантов.
Протестующие собрались около Белого дома сразу же после завершения голосования.
За все время произошло лишь два незначительных столкновения.
В среду, 4 ноября, в Вашингтоне (США) у Белого дома совершили нападение с ножом. В результате инцидента пострадали четыре человека.
- В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень, очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – по быстрее.
- #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.