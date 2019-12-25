Старшие дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые присоединились к родителям во время традиционного рождественского выхода королевской семьи Великобритании.

Об этом сообщает издание ELLE.

Герцоги Кембриджские присоединились к членам королевской семьи на рождественской службе. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли с собой детей на это официальное мероприятие.

6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта вместе с родителями прошли небольшое расстояние от Сандрингем-хауса до церкви святой Марии Магдалины. Рядом с ними шел принц Чарльз.

Принц Джордж был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и джемпер. Принцессу Шарлотту нарядили в туфельки и темно-зеленое пальто.

Третий ребенок пары – принц Луи – еще слишком мал, и его на праздничное мероприятие не брали.

На рождественскую службу также прибыла королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Ранее сегодня герцог и герцогиня Кембриджские обнародовали новое семейное фото к Рождеству. Его автор – герцогиня Кейт.

На фото принц Уильям целует своего младшего сына принца Луи, а рядом находятся принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Снимок был обнародован с подписью “Счастливого Рождества”. Он был сделан в Норфолке в начале этого года.

Стоит отметить, что посещение рождественской службы в Сандрингеме является традицией для британской королевской семьи, которая соблюдается еще со времен королевы Виктории.