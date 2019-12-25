Об этом сообщает издание ELLE.
Герцоги Кембриджские присоединились к членам королевской семьи на рождественской службе. При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли с собой детей на это официальное мероприятие.
6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта вместе с родителями прошли небольшое расстояние от Сандрингем-хауса до церкви святой Марии Магдалины. Рядом с ними шел принц Чарльз.
Принц Джордж был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и джемпер. Принцессу Шарлотту нарядили в туфельки и темно-зеленое пальто.
Третий ребенок пары – принц Луи – еще слишком мал, и его на праздничное мероприятие не брали.
На рождественскую службу также прибыла королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.
Ранее сегодня герцог и герцогиня Кембриджские обнародовали новое семейное фото к Рождеству. Его автор – герцогиня Кейт.
На фото принц Уильям целует своего младшего сына принца Луи, а рядом находятся принцесса Шарлотта и принц Джордж.
Снимок был обнародован с подписью “Счастливого Рождества”. Он был сделан в Норфолке в начале этого года.
Стоит отметить, что посещение рождественской службы в Сандрингеме является традицией для британской королевской семьи, которая соблюдается еще со времен королевы Виктории.
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