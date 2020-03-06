Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые официально вышли в свет в Британии после отказа от королевских обязательств.

Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Так, в четверг вечером, 6 марта, пара посетила торжественную церемонию Endeavour Fund Awards-2020, которая состоялась в Лондоне.

После объявления об отказе от королевских обязанностей Меган Маркл вместе с сыном Арчи и мужем находилась в Канаде.

В конце февраля принц Гарри вернулся в Британию и посетил Шотландию, где провел презентацию своего проекта по эко-туризму Travalyst. Теперь же к супругу прилетела и Меган.

Церемония вручения премий Endeavour Fund Awards была учреждена для поддержки ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях.

Для посещения данного мероприятия Меган Маркл выбрала эффектное и элегантное бирюзовое платье-футляр Victoria Beckham. Образ она дополнила лодочками Manolo Blahnik и клатчем Stella McCartney, информирует Vogue.

Стоит отметить, что четверг в Лондоне выдался дождливым, но это ничуть не смутило влюбленную пару. Супруги укрывались под зонтом и выглядели очень счастливыми.

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Это один из последних официальных выходов принца Гарри и Меган Маркл. С 1 апреля они перестанут исполнять королевские обязанности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 5 Мар 2020 в 2:34 PST