Об этом сообщает издание Vanity Fair.
Так, в четверг вечером, 6 марта, пара посетила торжественную церемонию Endeavour Fund Awards-2020, которая состоялась в Лондоне.
После объявления об отказе от королевских обязанностей Меган Маркл вместе с сыном Арчи и мужем находилась в Канаде.
В конце февраля принц Гарри вернулся в Британию и посетил Шотландию, где провел презентацию своего проекта по эко-туризму Travalyst. Теперь же к супругу прилетела и Меган.
Церемония вручения премий Endeavour Fund Awards была учреждена для поддержки ветеранов, которые восстанавливаются после травм и участвуют в спортивных состязаниях.
Для посещения данного мероприятия Меган Маркл выбрала эффектное и элегантное бирюзовое платье-футляр Victoria Beckham. Образ она дополнила лодочками Manolo Blahnik и клатчем Stella McCartney, информирует Vogue.
Стоит отметить, что четверг в Лондоне выдался дождливым, но это ничуть не смутило влюбленную пару. Супруги укрывались под зонтом и выглядели очень счастливыми.
Это один из последних официальных выходов принца Гарри и Меган Маркл. С 1 апреля они перестанут исполнять королевские обязанности.
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- 14 января королева Британии Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.
- Пара не сможет использовать титулы “Ваше королевское высочество”.