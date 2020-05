Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Участники массовой акции протеста против полицейского насилия в четверг вышли на площадь Юнион-сквер. Они проследовали до здания Сити-холла (Ратуши Нью-Йорка), перекрыв трафик в районе Нижнего Манхэттена, сообщает CBS New York.

Участники протеста в основном вели себя мирно, но в какой-то момент возникли столкновения между ними и полицией.

Некоторые демонстранты начали бросать в полицейских элементы дорожного ограждения и пытались отобрать у них велосипеды.

В результате были задержаны как минимум 72 человека.

В частности, пять человек были арестованы за нападения на сотрудников полиции, 33 – за нарушения, связанные с препятствованием власти и сопротивлением аресту, еще 34 человека арестованы за хулиганство и блокирование улицы.

В ходе протеста двое офицеров полиции получили сотрясение мозга, один из них доставлен в больницу. Также пострадали два помощника инспекторов полиции.

В пятницу, 29 мая, акция протеста в Нью-Йорке продолжилась. Протестующие прошли через Бруклинский мост. Многие из них скандировали: “Black Lives Matter!” (“Жизнь чернокожих имеет значение!”).

Сообщается о новых арестах. Их точное количество пока не известно.

