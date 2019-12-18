Сегодня, 18 декабря, в 09:30 должно было начаться заседание Киевского апелляционного суда относительно отмены меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

Заседание суда отменили, так как в апелляционную инстанцию не пришли документы из Печерского суда.

Виталий Коломиец, защитник Яны Дугарь, заявил, что заседание перенесли аж на 8 февраля 2020 года.

Адвокаты подозреваемой просят отменить меру пресечения для Дугарь и не применять каких-либо ограничений для нее.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее волонтер и нардеп от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич опубликовала справку, подтверждающую пребывания Яны Дугарь в АТО на момент убийства Павла Шеремета.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.

Дугарь обвиняют по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.

За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.

Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.