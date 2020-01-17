Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, сегодня в Раде состоялся час вопросов к министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Также перед депутатами выступил премьер Алексей Гончарук с заявлением по поводу своей отставки.
После этого был принят ряд законопроектов и постановлений, а также состоялись выступления народных избранников.
В конце утреннего заседания Разумков объявил об официальном завершении сессии.
“В соответствии с календарным планом 17 января предусмотрено завершение пленарной работы на второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Напоминаю, что на следующей неделе народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная третья сессия Верховной Рады начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 года, в 10:00… Вторая сессия ВР завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание объявляю закрытым”, – сообщил Разумков.
Он также поблагодарил всех за работу, отметив, что это была “плодотворная сессия”.
После этого нардепы исполнили Гимн Украины. Кроме того, народные избранники активно фотографировались в зале заседаний.
- Накануне народные депутаты Украины приняли постановление о календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады девятого созыва. Согласно документу, пленарные заседания начнутся 4 февраля, а завершатся – 17 июля 2020 года.