Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня в Раде состоялся час вопросов к министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Также перед депутатами выступил премьер Алексей Гончарук с заявлением по поводу своей отставки.

После этого был принят ряд законопроектов и постановлений, а также состоялись выступления народных избранников.

В конце утреннего заседания Разумков объявил об официальном завершении сессии.

“В соответствии с календарным планом 17 января предусмотрено завершение пленарной работы на второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Напоминаю, что на следующей неделе народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная третья сессия Верховной Рады начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 года, в 10:00… Вторая сессия ВР завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание объявляю закрытым”, – сообщил Разумков.

Он также поблагодарил всех за работу, отметив, что это была “плодотворная сессия”.

После этого нардепы исполнили Гимн Украины. Кроме того, народные избранники активно фотографировались в зале заседаний.