Сегодня, 1 июня, под стенами Верховной Рады активисты собрались на митинг из-за заявлений спикера Парламента Дмитрия Разумкова о том, что закон о функционировании украинского языка "надо менять".

Об этом рассказывают #Буквы.

Дмитрий Разумков в интервью “Главкому” заявил, что закон о государственном языке нужно менять. Такая позиция возмутила общественность. Активисты анонсировали митинг “Разумкову – лапти!” под стенами Рады.

На площадь перед Парламентом пришло около сотни человек. Они держали в руках плакаты: “Разумков, суши лапти”, “Наша мова – наша зброя”, “Язык до Ростова доведе”.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции у фракции “Слуги народа” по этому вопросу нет. По его мнению, языковой закон создает проблемы вокруг вопросов квот на телевидении и радио, а также не учитывает интересы людей, которые проживают на территории Украины и разговаривают на разных языках.

“Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков”, – заявил Разумков.