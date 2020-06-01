Об этом рассказывают #Буквы.
Дмитрий Разумков в интервью “Главкому” заявил, что закон о государственном языке нужно менять. Такая позиция возмутила общественность. Активисты анонсировали митинг “Разумкову – лапти!” под стенами Рады.
На площадь перед Парламентом пришло около сотни человек. Они держали в руках плакаты: “Разумков, суши лапти”, “Наша мова – наша зброя”, “Язык до Ростова доведе”.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Ранее Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции у фракции “Слуги народа” по этому вопросу нет. По его мнению, языковой закон создает проблемы вокруг вопросов квот на телевидении и радио, а также не учитывает интересы людей, которые проживают на территории Украины и разговаривают на разных языках.
“Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков”, – заявил Разумков.
- Ранее народный депутат от фракции “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий сообщил, что в Парламенте намерены отменить закон об украинском языке.
- Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” 16 мая прошлого года был официально обнародован в парламентском издании “Голос Украины”. Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение. Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее.