Международная компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok показала три варианта дизайна защитных масок, в которых можно будет заниматься спортом.

Об этом пишет американский деловой журнал Fast Company.

Большинство фитнес-масок, которые сейчас представлены на рынке, предназначены не для фильтрации частиц, а для имитации низкого уровня кислорода. Reebok сейчас работает над масками, чтобы удовлетворить текущую потребность в защитных масках, вызванную пандемией коронавируса.

Некоторые эксперты считают, что повышение уровня загрязнения в сочетании с более частыми пандемиями может сделать маски частью тренировок еще на долгое время.

“К сожалению, это новый стандарт. Во многих частях мира, особенно в Азии, люди регулярно носят маски во время занятий спортом на улице. Коронавирус только увеличивает потребность в масках”, – отметил глава европейской инновационной лаборатории Reebok Дон Альберт.

Альберт и его команда разработали три прототипа для масок, которые защитят спортсменов от опасных частиц в атмосфере.

Сенсорная маска

Эта маска выглядит наиболее похожей на ту, которую мы носим сейчас. Но в то время как большинство масок скрывают лицо, у этой маски есть четкий экран вокруг рта. Исследование клиентов Reebok показало, что люди рассматривают спорт как социальную деятельность, и в результате им нравится выражать свои эмоции и видеть лица других людей.

Сенсорная маска отфильтровывает частицы, а также позволяет владельцу общаться с окружающими. Она будет оснащена датчиками, которые отслеживают частоту сердечных сокращений и частоту дыхания, которые будут фиксироваться в мобильном приложении.

Иммерсионная маска

Эта маска в виде прозрачного щита, который охватывает все лицо и включает в себя капюшон и респиратор, чтобы обеспечить полное покрытие.

Благодаря иммерсионной маске можно будет отслеживать наибольшее количество данных, поскольку у нее будут датчики по всей области лица и головы.

Симбиозная маска

Это самая амбициозная из масок. Она состоит из респиратора с органическим веществом, таким как водоросли или мох, который очищает воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород. В этом случае маска также будет отфильтровывать опасные частицы, например, вирусы.