#Буквы рассказывают, какая сейчас синоптическая ситуация в стране.

Синоптики заранее предупредили американцев о снежной стихии. Снег покрыл пляжи на побережье Мексиканского залива, а в Эль-Пасо выпало достаточно осадков для зимних развлечений. В понедельник в некоторых районах Западного Техаса было холоднее, чем в Анкоридже, штат Аляска.

По данным Reuters, снежный шторм унес жизни по меньшей мере 21 человека, в том числе в штатах Теннесси, Техас, Кентукки и Луизиана.

В Северной Каролине шторм спровоцировал еще одно стихийное бедствие – торнадо. Он унесло жизни еще трех человек, 10 американцев получили тяжелые травмы. Торнадо разрушил несколько домов и спровоцировал наводнения.

Более 2,7 млн американцев остались без электроэнергии. Власти ситуативно перекрывают пути транспортировки вакцины из-за осложнения погодных условий.

В результате пожара в доме на окраине Хьюстона погибла семья из четырех человек, сообщает AP. Отмечается, что пожар спровоцировал камин, с помощью которого погибшие пытались согреться. Также из-за непогоды произошло несколько летальных ДТП. Зафиксировано и смерти в результате отравления угарным газом в автомобиле.

В Национальной метеорологической службе (NWS) сообщили, что 73% территории США покрыто снегом. В зоне снежного шторма оказалось 150 млн человек.

В штате Небраска заявили, что зима 2020-2021 стала самой холодной за всю историю наблюдений. За одну ночь температура воздуха снизилась до -30 градусов по Цельсию.

В Линкольне зафиксировали -35 по Цельсию, а в Гастингсе -34 градуса по Цельсию. Еще десятки городов заявили о температурных рекордах.

В Техасе объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Вместе с тем президент США Джо Байден пообещал губернаторам штатов всю необходимую помощь.