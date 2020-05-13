В Амстердаме (Нидерланды) ресторан Mediamatic ETEN нашел способ обслуживать клиентов в условиях карантина из-за коронавируса. На летней площадке ресторана были построены мини-теплицы, в которых едят гости заведения.

Об этом сообщается на сайте ресторана.

Гостям предлагается меню из четырех блюд. Забронировать столик можно ежедневно, на 18:00 или на 20:30. Посетители могут провести в своей “теплице” по полтора часа.

Столики рассчитаны на двух человек, но если с ними придет кто-то третий, то гости должны доплатить 40 евро. Стоимость ужина – 40 евро.

Забронировать столик в ближайшее время не получится, так как все места раскуплены до 27 июня. В ресторане предлагается всего 5 теплиц-столиков.

“Наши теплицы защищают вас от посторонних и окружающих, предлагая вам уникальный опыт интимной трапезы. В ресторанах и барах отдельная комната традиционно называется по-французски: “chambre séparée”. Это предполагает сексуальный вид близости. В таких местах могут происходить вещи, которые должны оставаться скрытыми от посторонних глаз. Мы решили назвать наши теплицы по-французски. Хотя то, что происходит внутри, видно всем”, – рассказала администрация заведения.

Также на сайте указали, что если из-за погоды или решения правительства пользоваться услугами ресторана будет невозможно, то клиентам полностью возместят потраченные средства.

Каждый столик ресторана находится в отельной кабинке с прозрачными стеклянными стенами и крышей, своеобразной теплице.

Официанты в ресторанах ходят в масках, перчатках и со специальными прозрачными щитками на голове. Еду они носят на длинных подносах, чтобы клиент мог самостоятельно взять ее оттуда.

До 19 мая ресторан обслуживает только сотрудников, их семьи и друзей. С 21 мая туда смогут прийти все желающие.

Основатель Mediamatic Виллем Вельтховен рассказал, что идея с теплицами была самой реалистичной из большого списка.