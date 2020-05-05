Информационное агентство Reuters удостоилось Пулитцеровской премии за освещение прошлогодних массовых протестов в Гонконге.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Женщина смотрит своего дома, когда 20 октября 2019 года десятки тысяч демонстрантов шли улицами Гонконга, требуя автономии. Протесты начались в феврале 2019 года после того, как Бюро безопасности Гонконга предложило внести поправки в законы об экстрадиции, которые позволят осуществлять экстрадицию в страны, с которыми у Гонконга уже есть договоры, включая материковый Китай.

Сотни тысяч протестующих маршируют по улицам Гонконга, требуя от своих лидеров уйти в отставку и отозвать предложенный законопроект об экстрадиции, 16 июня 2019 года.

Покупатели осторожно выходят из магазина оптики, перед которым бросили коктейль Молотова. 2 ноября 2019 года.

Протестующие используют рогатки, чтобы бросать кирпичи в полицию. Район Цуен Ван, 25 августа 2019 года.

Протестующие направляют свои фонарики на сотрудников сил безопасности, когда их преследуют по улицам Гонконга. 25 августа 2019 года.

Демонстранты стоят в облаке слезоточивого газа, выпущенного во время противостояния с полицией в Китайском университете Гонконга. 12 ноября 2019 года.

Работнику ресторана оказывают помощь после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. 2 ноября 2019 года.

Студента, который принимал участие в протестах, догоняет полицейский.

Полиция задержала антиправительственных демонстрантов в Адмиралтейском районе Гонконга. 29 сентября 2019 года.

Мужчина закрашивает региональную эмблему Гонконга после того, как протестующие штурмовали Комплекс законодательного совета в 22-ю годовщину перехода от британского к китайскому правлению. 1 июля 2019 года.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм делает паузу во время пресс-конференции. 27 августа 2019 года. 4 сентября Лэм объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции.

Полиция задержала протестующую во время стычек возле полицейского участка Монг Кок в Гонконге. 2 сентября 2019 года.

Сотрудники торгового центра призывают к осторожности, пытаясь потушить горящую рождественскую елку в ТЦ Festival Walk в Коулун Тонг. 12 ноября 2019 года.

Пассажиры обходят разбросанные кирпичи после того, как антиправительственные демонстранты заблокировали дороги, ведущие к международному аэропорту Гонконга. 1 сентября 2019 года.

Демонстрантка снимает себя во время антиправильственных протестов. Слова на экране другого телофона гласят: “Ищите официальную переоценку репрессий 4 июня”, ссылаясь на протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Антиправительственный демонстрант в маске с молотком в руках нападает на мужчину. Он получил серьезные травмы лица и головы.

Мужчина убирает мусор после столкновений между полицией и антиправительственными демонстрантами после двухнедельной осады кампуса Политехнического университета в Гонконге. 16 ноября 2019 года.

Сотни антиправительственных демонстрантов собираются на вершине скалы Лайон. 13 сентября 2019 года.

Ребенок сидит в “кенгурушке” пока его отец вместе с другими антиправительственными демонстрантами, держась за руки, образовали “живую цепь” в знак солидарности. 30 ноября 2019 года.