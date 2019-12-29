Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Вечером в воскресенье, 29 декабря, в киевском аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с украинцами, вернувшимися из так званых Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты и родственники прибыли на место задолго до приземления. Встречать пассажиров аэропорт позволил прямо на взлетной полосе.
Освобожденных встречали целыми семьями с воздушными шарами, украинскими флагами и цветами. У трапа освобожденных лично встречал Президент Украины Владимир Зеленский.
Первыми из самолета, прибывшего в Киев с военного аэродрома в Харьковской области, вышли военнослужащие. По прибытии они рапортовали встречавшему их Зеленскому.
После военных из самолета вышли все освобожденные украинцы. Глава государства пожимал руку и обнимал каждого соотечественника, который выходил из воздушного судна.
После этого освобожденных из плена встречали родственники, присутствовавшие на взлетном поле.
Фото: #Буквы
Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.