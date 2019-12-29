Обмен пленными между Украиной и Россией произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе уже вернулись в Киев.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в киевском аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с украинцами, вернувшимися из так званых Донецкой и Луганской народных республик. Журналисты и родственники прибыли на место задолго до приземления. Встречать пассажиров аэропорт позволил прямо на взлетной полосе.

Освобожденных встречали целыми семьями с воздушными шарами, украинскими флагами и цветами. У трапа освобожденных лично встречал Президент Украины Владимир Зеленский.

Первыми из самолета, прибывшего в Киев с военного аэродрома в Харьковской области, вышли военнослужащие. По прибытии они рапортовали встречавшему их Зеленскому.

После военных из самолета вышли все освобожденные украинцы. Глава государства пожимал руку и обнимал каждого соотечественника, который выходил из воздушного судна.

После этого освобожденных из плена встречали родственники, присутствовавшие на взлетном поле.

Фото: #Буквы

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.