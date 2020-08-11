С субботы, 8 августа, сад Восточной террасы Виндзорского замка, созданный Георгом IV в 1820-х годах, впервые за 40 лет открылся для посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации Royal Collection Trust.

Прогуляться по саду и полюбоваться видом с его террас можно по выходным в августе и сентябре, после чего его снова закроют.

Сад Восточной террасы был спроектирован для Георга IV архитектором Джеффри Вятвиллом в период с 1824 по 1826 год. Его соорудили на месте старой площадки для игры в боулинг, которую в 1670-х годах построили для Карла II.

Впоследствии над его проектированием работал Принц Альберт, супруг королевы Виктории, а в начале 20 века король Эдуард VII и королева Александра каждое лето устраивали там масштабные приемы.

Во время Второй мировой войны некоторые клумбы были перепрофилированы под огороды. Ее Величеству Королеве (тогда еще принцессе Елизавете) и ее сестре, принцессе Маргарет, был выделен небольшой участок для выращивания томатов, кукурузы и карликовых бобов.

В 1971 году принц Филипп, супруг Елизаветы II, также внес свой вклад в украшение сада, перепланировав клумбы и установив в центре сада бронзовый фонтан в виде лотоса, сконструированный по его собственному дизайну.