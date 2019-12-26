Об этом сообщает агентство Reuters.

Утром после Рождества в 2004 году произошло землетрясение магнитудой 9,1 у северной части острова Суматра – оно вызвало цунами с волнами высотой 17,4 метра, которые накрыли уязвимые прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и девяти других стран.

Reuters

Тогда в индонезийской провинции Ачех, где были снесены целые деревни, погибли более 125 000 человек. В Таиланде жертвами цунами стали более 5300 человек, в том числе туристы, посещающие курортные острова в Андаманском море.

В Индии в результате разрушательно цунами погибло более 10 000 человек, более 35 000 жертв на Шри-Ланке.

Первая из шести волн цунами начала катиться к пляжу Хат Рай Лей, недалеко от Краби на юге Таиланда. AFP/AFP/Getty Images

Волна обрушилась на дом. John Russell/AFP/Getty Images

Шри-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Малайзия. AP Photo/Eric Skitzi

Шри-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

AP Photo/DigitalGlobe

Индонезийская провинция Ачех, город Банда-Ачех. AP Photo/DigitalGlobe

Ченнай, Индия. STR/AFP/Getty Images

Побережье города Чиннай. Reuters/Babu

Пхукет, Таиланд. AP Photo/Stephen Trupp/STAR MAX

Индийская женщина оплакивает погибшего родственника. Reuters/Arko Datta

Провинция Ачех. Choo Youn-Kong/AFP/Getty Images

Choo Youn-Kong/AFP/Getty Images

  • 17 марта в результате наводнений в самой восточной провинции Индонезии Папуа погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили тяжелые травмы, а в главном аэропорту региона повреждения получил небольшой самолет.