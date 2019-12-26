Об этом сообщает агентство Reuters.
Утром после Рождества в 2004 году произошло землетрясение магнитудой 9,1 у северной части острова Суматра – оно вызвало цунами с волнами высотой 17,4 метра, которые накрыли уязвимые прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и девяти других стран.
Тогда в индонезийской провинции Ачех, где были снесены целые деревни, погибли более 125 000 человек. В Таиланде жертвами цунами стали более 5300 человек, в том числе туристы, посещающие курортные острова в Андаманском море.
В Индии в результате разрушательно цунами погибло более 10 000 человек, более 35 000 жертв на Шри-Ланке.
- 17 марта в результате наводнений в самой восточной провинции Индонезии Папуа погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили тяжелые травмы, а в главном аэропорту региона повреждения получил небольшой самолет.