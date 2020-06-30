«Шкарлет – черт»: в Киеве протестуют против нового главы Минобразования

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сначала митингующие собрались с флагами и плакатами под стенами Кабинета Министров. Но потом они двинулись к Офису Президента.
Участники акции выкрикивали: “Шкарлет – черт!”, “Аваков – черт!”.
По мнению протестующих, назначение Сергея Шкарлета на должность означает реванш Партии регионов.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.
Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.
- #Буквы сообщали, что в 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.