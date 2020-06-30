«Шкарлет – черт»: в Киеве протестуют против нового главы Минобразования

Сегодня, 30 июня, около 200 протестующих собралось на акцию протеста против нового и. о. главы Министерства образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сначала митингующие собрались с флагами и плакатами под стенами Кабинета Министров. Но потом они двинулись к Офису Президента.

Участники акции выкрикивали: “Шкарлет – черт!”, “Аваков – черт!”.

По мнению протестующих, назначение Сергея Шкарлета на должность означает реванш Партии регионов.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.