Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, сегодня, 1 января, отмечается 112 лет со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры. #Буквы напоминали, кто такой Степан Бандера и чем он известен.

В этот день каждый год в городах Украины проводят факельное шествие. Присоединился и Славянск. Участие в акции приняли около 200 человек.

Кроме факелов участники акции несли портреты Бандеры, сине-желтые и красно-черные флаги.