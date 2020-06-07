Смерть Джорджа Флойда повлекла протесты по всему миру: фото

В субботу тысячи людей вышли на улицы европейских и азиатских городов в знак протеста против жестокости полиции США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Глобальные протесты отражают растущий гнев по поводу обращения полиции с этническими меньшинствами.

Великобритания

После в основном мирной акции протеста в Лондоне несколько демонстрантов возле резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бросали бутылки в полицию.

Протест на Трафальгарской площади с Лондоне.

Протестующий и полицейский сцепились возле Даунинг-стрит во время акции протеста “Black Lives Matter”, 3 июня 2020 года.

REUTERS/Toby Melville

Бирмингем

Уотфорд

Площадь Стивенсона, Манчестер, Великобритания, 6 июня 2020 года.

Германия

Демонстранты на протесте во Франкфурте.

Берлин

Мексика

Участники акции протеста против смерти Джорджа Флойда возле посольства США в Мехико, 5 июня 2020 года.

Франция

Протестующие возле американского посольства в Париже.

Болгария

В Софии, Болгария, 6 июня 2020 года, люди принимают участие в акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter и против расового неравенства.

Греция

Акция протеста возле посольства США в Афинах, Греция, 3 июня 2020 года.

Польша

Демонстранты лежат на земле во время протеста перед посольством США в Варшаве, Польша, 4 июня 2020 года.

Швеция

Участники акции держат плакаты в знак солидарности с движением Black Lives Matter, в Стокгольме, Швеция, 3 июня 2020.

Нидерланды

Протестующие в Роттердаме

Мирный протест в Гааге.

Протест в Амстердаме.

Южная Африка

Демонстранты возле здания парламента в Кейптауне, Южная Африка, 3 июня 2020 года.

Австралия

Протест в Сиднее.

Сирия

Художники Азиз Асмр и Анис Хамдун рядом с граффити Джорджа Флойда в Идлибе, Сирия, 1 июня 2020 года.

Испания

Протест возле американского посольства в Барселоне.

Канада

Протестующие на улицах Торонто.

В субботу, 6 июня, на улицы американских городов вышли десятки тысяч людей, протестуя против полицейского насилия и расизма.