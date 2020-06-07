Смерть Джорджа Флойда повлекла протесты по всему миру: фото

Об этом сообщает агентство Reuters.
Глобальные протесты отражают растущий гнев по поводу обращения полиции с этническими меньшинствами.
Великобритания
После в основном мирной акции протеста в Лондоне несколько демонстрантов возле резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бросали бутылки в полицию.
Протест на Трафальгарской площади с Лондоне.
Протестующий и полицейский сцепились возле Даунинг-стрит во время акции протеста “Black Lives Matter”, 3 июня 2020 года.
REUTERS/Toby Melville
Бирмингем
Уотфорд
Площадь Стивенсона, Манчестер, Великобритания, 6 июня 2020 года.
Германия
Демонстранты на протесте во Франкфурте.
Берлин
Мексика
Участники акции протеста против смерти Джорджа Флойда возле посольства США в Мехико, 5 июня 2020 года.
Франция
Протестующие возле американского посольства в Париже.
Болгария
В Софии, Болгария, 6 июня 2020 года, люди принимают участие в акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter и против расового неравенства.
Греция
Акция протеста возле посольства США в Афинах, Греция, 3 июня 2020 года.
Польша
Демонстранты лежат на земле во время протеста перед посольством США в Варшаве, Польша, 4 июня 2020 года.
Швеция
Участники акции держат плакаты в знак солидарности с движением Black Lives Matter, в Стокгольме, Швеция, 3 июня 2020.
Нидерланды
Протестующие в Роттердаме
Мирный протест в Гааге.
Протест в Амстердаме.
Южная Африка
Демонстранты возле здания парламента в Кейптауне, Южная Африка, 3 июня 2020 года.
Австралия
Протест в Сиднее.
Сирия
Художники Азиз Асмр и Анис Хамдун рядом с граффити Джорджа Флойда в Идлибе, Сирия, 1 июня 2020 года.
Испания
Протест возле американского посольства в Барселоне.
Канада
Протестующие на улицах Торонто.
В субботу, 6 июня, на улицы американских городов вышли десятки тысяч людей, протестуя против полицейского насилия и расизма.
- В конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.