Covid-19 Украина

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Смерть Джорджа Флойда повлекла протесты по всему миру: фото

В субботу тысячи людей вышли на улицы европейских и азиатских городов в знак протеста против жестокости полиции США.

Воскресенье, 7 июня 2020, 09:28

Демонстранты участвуют в акции протеста против жестокости полиции и смерти Джорджа Флойда на площади Александерплац в Берлине, Германия, 6 июня 2020 года.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Об этом сообщает агентство Reuters.

Глобальные протесты отражают растущий гнев по поводу обращения полиции с этническими меньшинствами.

Великобритания

После в основном мирной акции протеста в Лондоне несколько демонстрантов возле резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бросали бутылки в полицию.

Протест на Трафальгарской площади с Лондоне.

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Dylan Martinez

REUTERS/Hannah McKay

Протестующий и полицейский сцепились возле Даунинг-стрит во время акции протеста “Black Lives Matter”, 3 июня 2020 года.

REUTERS/Toby Melville

Бирмингем

REUTERS/Jason Cairnduff

Уотфорд

Уотфорд. REUTERS/Paul Childs

REUTERS/Peter Cziborra

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

REUTERS/John Sibley

Площадь Стивенсона, Манчестер, Великобритания, 6 июня 2020 года.

REUTERS / Phil Noble

REUTERS/Jason Cairnduff

REUTERS/Phil Noble

Германия

Демонстранты на протесте во Франкфурте.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Берлин

REUTERS/Fabrizio Bensch

Мексика

Участники акции протеста против смерти Джорджа Флойда возле посольства США в Мехико, 5 июня 2020 года.

REUTERS / Edgard Garrido

Франция

Протестующие возле американского посольства в Париже.

REUTERS/Charles Platiau

Болгария

В Софии, Болгария, 6 июня 2020 года, люди принимают участие в акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter и против расового неравенства.

REUTERS/Stoyan Nenov

Греция

Акция протеста возле посольства США в Афинах, Греция, 3 июня 2020 года.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Польша

Демонстранты лежат на земле во время протеста перед посольством США в Варшаве, Польша, 4 июня 2020 года.

REUTERS/Kacper Pempel

Швеция

Участники акции держат плакаты в знак солидарности с движением Black Lives Matter, в Стокгольме, Швеция, 3 июня 2020.

Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS

Нидерланды

Протестующие в Роттердаме

REUTERS/Eva Plevier

Мирный протест в Гааге.

REUTERS/Piroschka van de Wouw

Протест в Амстердаме.

REUTERS/Eva Plevier

Южная Африка

Демонстранты возле здания парламента в Кейптауне, Южная Африка, 3 июня 2020 года.

REUTERS/Mike Hutchings

Австралия

Протест в Сиднее.

REUTERS/Loren Elliott

Сирия

Художники Азиз Асмр и Анис Хамдун рядом с граффити Джорджа Флойда в Идлибе, Сирия, 1 июня 2020 года.

Mohamad Jamalo/via REUTERS

Испания

Протест возле американского посольства в Барселоне.

REUTERS/Nacho Doce

Канада

Протестующие на улицах Торонто.

REUTERS/Carlos Osorio

В субботу, 6 июня, на улицы американских городов вышли десятки тысяч людей, протестуя против полицейского насилия и расизма.

  • В конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
  • 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
Теги: Джордж Флойд, протесты, Австралия, Великобритания, , Испания

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