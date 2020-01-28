Об этом сообщает издание Vox.
Стоит отметить, что обязательное ограничение на передвижение людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса, – довольно распространенная мера реагирования в подобных ситуациях. Но меры, которые предпринимают власти Китая, не имеют аналогов по своим масштабам.
Так, 23 января власти ввели ограничения на поездки в три города – Ухань, Хуанган и Эчжоу, где проживают около 20 миллионов человек. В течение последующих нескольких дней карантин был распространен на другие провинции и города и в общей сложности затронул более 50 миллионов человек.
В указанных населенных пунктах было приостановлено транспортное сообщение, авиаперелеты и так далее. Кроме того, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию туров.
“Это мать всех карантинов. Я никогда не мог себе такого представить”, – отметил в комментарии The Washington Post историк медицины из Мичиганского университета Говард Маркел.
Издание Vox обнародовало фотоподборку, дающую представление о том, что происходит сейчас в стране.
На снимках, в частности, запечатлены опустевшие улицы китайских городов, а также люди в масках и защитных костюмах.
Женщина в защитной маске едет на велосипеде по пустой дороге в китайском Ухане – городе, который считается источником вируса.
Мужчина распыляет дезинфицирующее средство.
Рабочие дезинфицируют правительственное здание в городе Ханчжоу, расположенном в китайской провинции Чжэцзян.
Женщина проверяет температуру своему сыну в городе Ухань.
Техника на месте строительства временного полевого госпиталя в Ухане. Ожидается, что больница будет построена в течение ближайшей недели и сможет вместить 1300 больных.
Медицинский персонал Union Hospital в Ухане.
На фабрике в Наньтуне (китайская провинция Цзянсу) изготовляют защитные костюмы.
Полицейский измеряет температуру водителю на контрольно-пропускном пункте на окраине города Ухань.
Пассажиры метрополитена в Гонконге надевают маски на фоне сообщений о появлении в регионе коронавируса.
Группа женщин в защитных масках занимаются спортом в Ухане.
Человек в защитном костюме несет сбежавшую саламандру, только что пойманную на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. Предположительно, именно этот оптовый рынок морепродуктов мог стать источником вируса.
Охранник стоит возле оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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