В пятницу, 1 января 2021 года, в Киеве состоялось шествие с факелами к годовщине дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, 1 января, ко дню рождения Степана Бандеры ежегодно проходит шествие с факелами. В этом году отмечается 112-я годовщина.

Традиционное шествие происходило и в центре Киева. Несколько сотен участников акции собрались в парке Т. Шевченко возле памятника Кобзарю и двинулись к Майдану Незалежности, где акция завершилась.

Впереди колонны марша были активисты, которые несли баннер с надписью “Бандера придет порядок наведет”.

Среди участников акции были и взрослые, и дети.

Кроме факелов активисты несли портреты Бандеры, сине-желтые и красно-черные флаги. Пестрела также символика “Свободы” и “Конгресса украинских националистов”.

Трансляцию мероприятия от #Букв можно посмотреть здесь.