Об этом рассказывают #Буквы.

Во время торжеств вручили отличия Киевского городского головы воинам-добровольцам, а также состоялась церемония возложения цветов.

Почтить павших воинов-добровольцев пришло около сотни человек, среди них: руководители города, участники антитеррористической операции/операции Объединенных сил на востоке Украины.

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Фото: #Букви

  • Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. В этот день украинцы чествуют защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.