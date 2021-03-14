Сегодня, 14 марта, в Киеве возле памятника Воину-добровольцу состоялись торжества по случаю дня украинских добровольцев. В частности почтили и погибших воинов-добровольцев.

Об этом рассказывают #Буквы.

Во время торжеств вручили отличия Киевского городского головы воинам-добровольцам, а также состоялась церемония возложения цветов.

Почтить павших воинов-добровольцев пришло около сотни человек, среди них: руководители города, участники антитеррористической операции/операции Объединенных сил на востоке Украины.

Фото: #Букви