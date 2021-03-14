Об этом рассказывают #Буквы.
Во время торжеств вручили отличия Киевского городского головы воинам-добровольцам, а также состоялась церемония возложения цветов.
Почтить павших воинов-добровольцев пришло около сотни человек, среди них: руководители города, участники антитеррористической операции/операции Объединенных сил на востоке Украины.
Фото: #Букви
- Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. В этот день украинцы чествуют защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.